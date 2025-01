Corpo de surfista desaparece após ataque de tubarão-branco na Austrália

Um surfista de 28 anos foi atacado por um tubarão enquanto surfava em uma praia de Streaky Bay, na Austrália. A prancha ficou parcialmente destruída e o corpo permanece desaparecido.

O que aconteceu

O ataque ocorreu na última quinta-feira (2), quando Lance Appleby surfava em Granites Beach, Streaky Bay, no litoral sul da Austrália. Testemunhas relataram que ele havia acabado de surfar uma onda, caído ao mar e estaria começando a remar de volta quando foi surpreendido por um tubarão. Segundo o Mirror Online, a prancha apresentava marcas profundas de mordidas e cordas rompidas, indicando a violência do ataque.

O incidente foi relatado às autoridades por volta das 19h. Hoje, as autoridades locais destacaram que as buscas continuam focadas na área costeira próxima ao ataque. A polícia afirmou que equipes estão utilizando drones e embarcações para varrer a região, mas ainda sem sinais do corpo de Lance.