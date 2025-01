Menino de 9 anos é baleado na nuca minutos após a virada do ano

Um menino de 9 anos foi atingido por um tiro na nuca na madrugada de quarta-feira, 1º, na zona leste de São Paulo. Até o momento, ninguém foi preso.

O caso ocorreu poucos minutos após a virada do ano. A criança brincava com o pai na frente de casa, na calçada da Avenida Tenente Lauro Sodré, no Jardim Santa Adélia, região de Sapopemba, quando foi atingida.

O menino foi levado ao Hospital Estadual Vila Alpina e posteriormente foi transferido para o Hospital Santa Helena, onde permanece internado.