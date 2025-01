Meta se alia a Trump ao encerrar programa de checagem, diz secretário de Políticas Digitais

O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo, João Brant, afirmou que a empresa Meta manifesta "aliança" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao encerrar o programa de checagem de fatos no Facebook, conforme anúncio do CEO Mark Zuckerberg.

Em uma série de postagens na rede social X, Brant disse que o comunicado da Meta faz referência ao Supremo Tribunal Federal (STF), por conta da decisão do ministro Alexandre de Moraes, no ano passado, de suspender o acesso à rede de Elon Musk.

"O anúncio feito hoje por Mark Zuckerberg antecipa o início do governo Trump e explicita aliança da Meta com o governo dos EUA para enfrentar União Europeia, Brasil e outros países que buscam proteger direitos no ambiente online (na visão dele, os que promovem censura)", escreveu Brant.