Morre quarta vítima de envenenamento no Piauí; caso segue sob investigação

Francisca Maria da Silva, de 33, anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 7, após seis dias internada no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba, no litoral do Piauí. Ela é a quarta vítima do caso de envenenamento na cidade. A paciente estava sob os cuidados da instituição e o óbito foi constatado por volta das 3h07.

Na madrugada da segunda-feira, 6, morreu Maria Lauane Fontenele da Silva, de 3 anos. Além da menina, Manoel Leandro da Silva, de 18 anos, e uma criança de 1 ano e 8 meses também morreram após ingerir uma comida contaminada no dia 1º de janeiro.

A comida foi consumida por nove pessoas da família de Francisca.