Morte de secretário adjunto em Osasco: prefeito diz estar 'sem entender' e abre sindicância

O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa (Podemos), afirmou nesta terça-feira, 7, em entrevista à Rede Globo, que está "sem entender ainda o que de fato aconteceu" no caso em que o guarda civil municipal Henrique Marival de Souza, de 46 anos, matou a tiros o secretário-adunto de Segurança e Controle Urbano de Osasco, Adilson Custódio Moreira, de 53 anos.

Os disparos foram efetuados no início da noite desta segunda-feira, 6, após reunião dentro da sede da Prefeitura de Osasco - o prefeito não estava por lá no momento. Souza se entregou à polícia após o ocorrido e, nesta terça, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça paulista.

"A gente está muito triste com tudo o que aconteceu", disse Pessoa. "Dentro do possível, (estamos) prestando toda a solidariedade, todo o apoio aos familiares, apoiando toda a polícia na investigação e internamente aqui, abrimos uma sindicância para apurar também os fatos. Dentro do possível, estamos tentando voltar à normalidade para que possamos seguir os nossos trabalhos."