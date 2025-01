Polícia Militar descobre túnel subterrâneo em escola de São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo localizou na manhã de segunda-feira, 6, um túnel embaixo de uma escola no Parque São Lourenço, zona leste da capital paulista.

De acordo com a PM, um caminhão foi até a unidade de ensino realizar a entrega de produtos, quando ao passar pelo pátio abriu um buraco no solo. Posteriormente, as autoridades foram acionadas para a realização de uma inspeção.

No local, que possui estrutura e fiação elétrica, foram encontradas ferramentas, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ninguém foi localizado no interior do túnel que tem 76 metros de extensão.