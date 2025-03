Após chuva que causou morte, 74 mil imóveis seguem sem luz; 217 árvores caíram na Grande SP

A cidade de São Paulo amanheceu nesta quinta-feira com tempo nublado e abafado. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, durante a tarde, as pancadas de chuva retornam com até forte intensidade com potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos.

A expectativa é que o tempo permaneça instável nos próximos dias. "Uma nova frente fria avança para o litoral paulista, o que vai provocar queda da temperatura máxima no fim de semana", alerta o CGE.

Veja a previsão para os próximos dias:

- Quinta-feira: entre 19ºC e 27ºC;

- Sexta-feira: entre 21ºC e 27ºC;

- Sábado: entre 20ºC e 26ºC;