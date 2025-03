Eduardo se afastou para 'combater o nazifascismo' no Brasil, diz Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou um evento judaico para afirmar nesta terça-feira, 18, que seu filho Eduardo Bolsonaro decidiu ficar nos Estados Unidos, licenciado do mandato de deputado federal, para "combater o nazifascismo que avança sobre o nosso País".

A declaração fez referência à decisão de Eduardo, anunciada mais cedo, de se desligar temporariamente do mandato no Congresso Nacional e permanecer nos Estados Unidos, onde está há 20 dias. O deputado, que se diz perseguido pelas autoridades nacionais, afirmou que vai atuar para colocar pressão do governo de Donald Trump sobre o Brasil.

Bolsonaro compareceu à cerimônia de abertura de uma exposição sobre o holocausto realizada às 14h desta tarde no Espaço Senador Ivandro Cunha Lima. Marcaram presença autoridades, ativistas e representantes de entidades que atuam pela preservação da memória do povo judaico.