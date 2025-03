STF começa a julgar Carla Zambelli por perseguição com arma de fogo; relembre caso

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta sexta-feira, 21, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O episódio que originou o processo ocorreu na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli apontou uma arma para um homem e o perseguiu junto com seus seguranças no bairro Jardins, em São Paulo.

Naquele sábado, 29 de outubro de 2022, ela foi gravada com a pistola em punho, atravessando uma faixa de pedestres, enquanto perseguia um homem, identificado mais tarde como o jornalista Luan Araújo. Para fugir, Luan entra em um restaurante. A deputada também entra no estabelecimento e, ainda empunhando a arma, manda o homem deitar no chão.

Em outro vídeo, de um momento diferente do entrevero, Zambelli chega a cair no chão, e depois corre atrás do homem. Um tiro é disparado e pode ser ouvido na gravação, mas nesse momento a deputada não estava com a arma em mãos.