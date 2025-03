Tremor de magnitude 2.4 atinge a região de Betim (MG)

"Segundo relatos compilados pela Defesa Civil, foram afetados bairros das regiões Centro, Norte, Alterosas, Teresópolis e PTB", diz a prefeitura em nota sobre o episódio.

A gestão municipal afirma que negocia com a Defesa Civil estadual a instalação de um sismógrafo na cidade e, como ainda não dispõe do instrumento, está em contato com o Centro de Inteligência do Estado para identificar a magnitude e as causas do abalo sísmico.

Qual foi o maior tremor de terra já registrado no Brasil?

O maior tremor de terra já registrado no Brasil ocorreu em janeiro de 2024, na Amazônia, a 614,5 km de profundidade. Não houve vítimas ou prejuízos graves registrados. Segundo os geólogos, um tremor nessa profundidade dificilmente é sentido pela população.

Os sistemas indicaram como epicentro uma área no interior do Amazonas, perto da divisa com o Acre. O abalo sísmico teve 6,6 pontos de magnitude.

Os tremores ocorrem ali porque a região está próxima da Cordilheira dos Andes, uma das zonas com maior atividade sísmica do planeta. Nas últimas cinco décadas, houve quase cem abalos em um raio de 250 quilômetros de Tarauacá (AC), segundo o Serviço Geológico americano. Nenhum deles, porém, teve consequências severas.