Brasil pode mudar a sua história caso STF torne generais réus por golpe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal começa a decidir, nesta terça (25), se torna réus Jair Bolsonaro e sete de seus aliados por conspirar, planejar e tentar executar um golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. O foco, claro, está no ex-presidente, por conta dos desdobramentos eleitorais, mas tão importante quanto para o futuro do país é termos a chance de colocar três generais e um almirante no banco dos réus por atentar contra a democracia.

O ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, general Walter Braga Netto, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa general Paulo Sérgio Nogueira e o ex-comandante da Marinha almirante Almir Garnier estão na primeira leva de julgados por fazerem parte do núcleo de articuladores do golpe.

A falta de punição de militares de alta patente por causa do golpe de 1964 e pelas consequentes sacanagens cometidas durante a ditadura ajudou a semear a tentativa de golpe ao final do mandato de Bolsonaro que contou com a cumplicidade de militares de altas patentes e sacanagens das mais diversas. O passado não resolvido sempre volta. Camuflado, entrincheirado com compras públicas de Viagra superfaturado, refestelando-se em camarão e lagosta, mas volta.