É crime acampar em quartéis para pedir golpe; esse pedido foi feito por Bolsonaro, diz Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), citou nesta quarta-feira, 26, a descoberta de um documento na sede do Partido Liberal (PL), mencionada em denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), que mostra "o que ocorreria após o golpe de Estado, como seria a divisão de poder".

As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 26, quando o Supremo julga se recebe ou rejeita a denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete acusados de tentarem um golpe de Estado após as eleições de 2022. O ex-presidente nega envolvimento com a trama.

"Seria a chamada operação de Garantia da Lei de da Ordem, o discurso a ser proclamado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro depois do golpe e como seria essa divisão de poder", citou Moraes. "A denúncia ressalta ainda que Jair Messias Bolsonaro tinha pleno conhecimento das ações da organização criminosa."