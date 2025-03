Moagem de cana na 1ª quinzena de março é de 1,828 mi de t, diz Unica

São Paulo, 27 - As unidades produtoras de cana-de-açúcar do Centro-Sul do Brasil processaram 1,828 milhão de toneladas na primeira quinzena de março de 2025, referente à safra 2024/25 (abril de 2024 a março de 2025), o que corresponde a uma retração de 17,81% em comparação com igual período da temporada anterior 2023/24 (2,224 milhão de t). As informações são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), que divulgou nesta quinta-feira a atualização quinzenal da safra 2024/25.Nos primeiros 15 dias de março, 19 unidades deram início à safra 2025/2026. Ao término da 1ª quinzena, estavam em operação 37 unidades produtoras na região Centro-Sul, das quais 22 unidades com processamento de cana, dez empresas que fabricam etanol a partir do milho e cinco usinas flex. Em igual período na safra 2023/2024 operavam 41 unidades produtoras.A produção de açúcar na primeira quinzena de março totalizou 52 mil toneladas, queda de 19,1% na comparação com o volume observado em igual período na safra 2023/2024 (64,3 mil toneladas).Na primeira metade de março, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 441,5 milhões de litros (+20,43%), dos quais 367 milhões de litros de etanol hidratado (9,18%) e 75 milhões de litros de etanol anidro (14420%)."Estamos observando o início de retomada da moagem das usinas agora em março. Na segunda quinzena do mês, pelo menos outras 19 unidades produtoras pretendem reiniciar as atividades, mas esse cronograma pode sofrer alterações a depender das condições climáticas e operacionais em cada região canavieira", disse o diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues, na nota.Do total de etanol obtido na primeira quinzena de março, 82,77% foram fabricados a partir do milho, com produção de 365,47 milhões de litros neste ano, contra 259,04 milhões de litros no igual período do ciclo 2023/2024, aumento de 41,08%.Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na primeira quinzena de março atingiu 99,17 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, em comparação com 109,96 kg por tonelada na safra 2023/2024, com variação negativa de 9,92%. O mix de destino da cana para etanol ficou em 69,88% na primeira quinzena de março.