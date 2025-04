Ramax Group inaugura 1º frigorífico no Pará com capacidade de 400 abates diários

São Paulo, 31 - O Ramax Group iniciou nesta segunda-feira, 31, as operações de seu primeiro frigorífico próprio, localizado na cidade de Rondon, no sudeste do Pará. Segundo a empresa, em nota, a unidade, anteriormente conhecida como Frigorífico Frigus, foi reformulada e agora passa a operar sob o nome de Ramax Frigorífico Rondon, com projeção inicial de abate de 400 bovinos por dia e potencial de expansão para até 600 animais diários.Neste primeiro momento, o frigorífico atenderá exclusivamente o mercado interno, mas a empresa já planeja adaptações para habilitação de exportação. "Essa unidade marca também nossa chegada ao Norte do País. O Pará cresce a cada ano e tem uma oferta de animais muito interessante. Temos que ir onde o boi está", afirmou, na nota o CFO do Ramax Group, José Renato Nóbrega de Almeida.Com sede em Alphaville (SP), o Ramax Group opera na China, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Líbano e outros mercados.