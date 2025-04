MT atinge recorde histórico de produtividade com soja, afirma Imea

São Paulo, 8 - A safra de soja 2024/25 em Mato Grosso alcançou produtividade média de 66,26 sacas por hectare, melhor desempenho da série histórica do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Com isso, a produção no Estado foi estimada em 50,34 milhões de toneladas, alta de 28,91% em relação à safra anterior.Segundo o Imea, a elevação da produtividade - 1,46% acima da estimativa anterior e 27,04% superior à do ciclo 2023/24 - decorre de "condições climáticas favoráveis, com volumes de chuva bem distribuídos", além do "alto investimento feito pelos produtores, que contribuiu para o elevado potencial produtivo na maior parte das regiões do Estado".A área plantada foi mantida em 12,66 milhões de hectares, avanço de 1,47% sobre a safra passada. De acordo com o instituto, a próxima divulgação incluirá a consolidação da área por meio de geoprocessamento, além da primeira projeção para a temporada 2025/26.A comercialização da safra atual avançou para 58,98% da produção estimada até março, crescimento de 4,01 pontos porcentuais em relação a fevereiro. "Com a produção já definida no Estado e os preços no mês apresentando elevação - sustentados principalmente pelo aumento do prêmio da soja -, os produtores negociaram um volume maior no período", diz o relatório.O preço médio negociado em março foi de R$ 109,15 por saca, valorização de 1,08% frente ao mês anterior. Para a safra 2025/26, as vendas antecipadas atingiram 8,10% da produção projetada, alta de 3,17 pontos porcentuais na comparação mensal. "Esse aumento está relacionado à necessidade dos produtores de travar os custos da próxima safra", explica o Imea.Já o preço médio negociado para o ciclo 2025/26 recuou 0,25% em relação a fevereiro, pressionado pela queda nas cotações em Chicago e pela retração dos prêmios de exportação. No fim de março, o indicador Cepea fechou em R$ 132,16 por saca, queda semanal de 0,86%. No mesmo período, o indicador Imea teve leve alta de 0,62%, para R$ 108,27 por saca, enquanto o diferencial de base MT/CME caiu 4,68%, para R$ -19,16/saca.A colheita da soja no Estado foi concluída com 100% da área colhida, segundo o instituto. As exportações do grão somaram 4,18 milhões de toneladas em março, e o esmagamento pelas indústrias locais atingiu 1,21 milhão de toneladas no mesmo mês.Na estimativa de abril, a demanda total pela soja mato-grossense foi projetada em 49,37 milhões de toneladas, 23,89% acima do volume da safra 2023/24. As exportações seguem como principal destino, com previsão de 30,88 milhões de toneladas (+24,87% ante a safra anterior). O consumo interno em Mato Grosso está estimado em 12,85 milhões de toneladas, enquanto o consumo interestadual foi elevado para 5,64 milhões, alta de 131,15% em relação ao ciclo passado, em função da quebra de safra no Rio Grande do Sul.O estoque final de soja no Estado foi projetado em 1,08 milhão de toneladas, crescimento de 934,68% frente à temporada anterior, refletindo o aumento da oferta.