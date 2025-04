Ônibus com 46 pessoas capota em rodovia de MG e deixa 11 mortos; há crianças entre as vítimas

O capotamento de um ônibus de viagem na MG-223, entre Araguari e Tupaciguara, próximo ao Trevo de Queixinho, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, deixou ao menos 11 pessoas mortas, na madrugada desta terça-feira, 8, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Dez óbitos foram constatados no local e uma morte, de acordo com a Polícia Civil do Estado, trata-se de uma vítima que deu entrada em hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Entre as vítimas estão duas crianças de 2 e 4 anos. Anteriormente, a informação indicava outras idades. O coletivo estava com 46 pessoas, incluindo o motorista. A informação inicial era de que havia cerca de 50 ocupantes.