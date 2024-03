'Só entra autoajuda e Bíblia': presídios barram literatura para detentos

"Aquele processo avassalador, que nunca acaba e que não permitia ao sujeito compreender por que aquilo acontecia com ele? Isso me fez entender que a prisão é uma estrutura que não sabemos bem de onde vem, mas que ela vai nos fustigar o tempo todo. Diferente do K. [personagem principal do livro], eu sabia o que estava acontecendo comigo, eu não fui condenado injustamente, mas a minha pena era desmedida em relação ao que está posto na legislação", diz ele, referindo-se às condições degradantes da cela, por onde transitavam ratos e baratas, à alimentação de má qualidade e à conduta agressiva dos carcereiros.

Samuel ganhou fama de escritor na cela, que chegou a dividir com outros 70 homens. Nesse ambiente que ele descreve como insalubre, ele escrevia cartas para os colegas analfabetos, ora para suas mães, ora para advogados, e também para namoradas. Foi assim exercitando o seu estilo de escrita.

Samuel foi aprovado no vestibular de pedagogia quando estava preso e em 2013 ganhou o direito a saídas semanais da prisão para assistir às aulas. Publicou suas crônicas do cárcere na internet, e elas chegaram até o escritor Luiz Alberto Mendes. Morto em 2020, Mendes foi ex-detento no Carandiru e amigo do médico Drauzio Varella, sendo o autor de seis livros e colunista, à época, da revista Trip. Os dois ficaram amigos, e Mendes, que viu em Samuel a veia de escritor, incentivou-o a seguir no ramo.

Em 2018, um ano depois de ter alcançado a liberdade condicional, Samuel publicou, por financiamento coletivo, seu livro de estreia, Além das grades, que reúne crônicas e contos. Na época do lançamento, Samuel estava desempregado. Vendeu todos os 250 exemplares num só dia e, com o dinheiro, reformou a casa que dividia com a namorada, hoje sua esposa. "A minha ressocialização eu devo, também, à literatura", conta.

Vieram mais três livros: Gangrena, de poemas, publicado em 2019, o ensaístico Ressocializando na cidade do caos, de 2022, e outro volume de ensaios, Penitência, de 2023. Todos trazem reflexões sobre o cárcere, o crime e a religião. Samuel trabalha atualmente com projetos sociais voltados para a juventude no Rio de Janeiro. Pensa em estudar letras. O último livro que leu (e de que gostou) foi A fé e o fuzil, do jornalista Bruno Paes Manso.

Programa de discussão de livros nas prisões terminou com gestão de Romeu Zema

Em novembro de 2018, o poeta belo-horizontino Ricardo Aleixo aceitou um convite do professor de literatura Alexandre Amaro para discutir a sua coletânea de poemas Pesado demais para a ventania (Todavia, 2018) numa roda de leitura com internos de um presídio em Sete Lagoas, na região central de Minas.