'Sua mãe tá presa': a vida das filhas de encarcerados

"Fiquei parada no meio da rua com o celular na mão, tentando entender aquela informação. Não havia nenhum indício de que a minha mãe estava para ser presa. Do nada, arrancaram a minha mãe de mim outra vez. Ela sempre foi o meu pilar, e foi exatamente isso o que eles me tiraram", conta Milena.

A mãe de Milena foi presa pelo mesmo caso de tráfico de drogas de 2011, que seguia em aberto. Em seu acórdão, os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entenderam que ela era culpada por esconder as drogas do seu então namorado. Maria Amélia, porém, não teve a chance de se defender: os oficiais de Justiça foram à sua antiga casa para intimá-la a depor, porém, a família já não residia ali, e por não encontrarem ninguém o julgamento correu à revelia da ré. Mãe e filha, conta Milena, estavam morando na mesma rua, a poucos metros de distância da antiga morada.

"Eu teria feito o pior comigo mesmo se não fossem os anos de terapia", desabafou Milena. Sua mãe era engajada em causas sociais, e, após sua segunda prisão, escreveu diversos ofícios à Justiça reclamando das condições desumanas a que as presas eram sujeitadas - comida azeda, ratos pelas celas, e inclusive um episódio em que, por suposta negligência das carcereiras, uma detenta morreu sem receber auxílio médico.

Desde a primeira prisão da mãe, a família de Milena separou-se - a irmã e o irmão mais velho foram para uma casa, ela para outra. Assim, na segunda prisão, quando as cartas da mãe chegavam, apenas Milena as lia. Era informada de toda a precariedade da situação da mãe, e cabia também a Milena enviar os kits de higiene para ela - para juntar esse dinheiro, a garota abandonou o curso de design que fazia à época.

Com tantas coisas para lidar dentro da cela, a mãe de Milena era poupada das notícias ruins que aconteciam do lado de fora. A angústia da filha, o medo de que algo acontecesse à mãe e as brigas familiares nunca eram discutidas nas cartas - e, por isso, escrever à mãe tornou-se um suplício.

Além de Milena, Melissa e outros jovens ouvidos sob anonimato pela Agência Pública relataram essa mesma dificuldade, que, para a psicóloga social Alessandra Vieira, é generalizada. "Para além de ter que passar uma imagem diferente do que acontece do lado de fora, tem a questão de saber que a carta vai ser lida pelos carcereiros - e muitas não serão entregues, e eles vão saber da sua intimidade", analisa.