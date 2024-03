Execuções e tortura: o outro lado da militarização no Equador

De acordo com o boletim policial, o homem foi levado pela polícia ao hospital mais próximo por ordem do serviço de emergência ECU-911. Segundo o relatório, seu corpo "apresentava ferimentos com características semelhantes à passagem de um projétil de arma de fogo na região do tórax".

Vídeo gravado em janeiro deste ano mostra momento de execução de jovem equatoriano. Atenção, imagens fortes.

No entanto, uma fonte de comunicação da Direção Nacional de Investigação de Crimes contra a Vida, Mortes Violentas, Desaparecimentos, Sequestros e Extorsões (Dinased) da Polícia de Esmeraldas indicou via WhatsApp que "as circunstâncias são desconhecidas no relatório que temos".

O mesmo documento indica que David não tinha antecedentes criminais nem processos judiciais.

Juana*, sua mãe, conta que naquele dia ela estava trabalhando quando, perto de 13h, recebeu uma ligação: "Me disseram que meu filho havia sido detido e baleado". Ela foi ao hospital, mas quando chegou não o encontrou. Depois de uma espera angustiante de 10 minutos, viu um carro com militares chegando, que entraram no hospital. "Eu estava do lado de fora, então entrei também correndo porque tinha esperança de que eles tivessem meu filho ferido. Quando eles chegaram, a primeira coisa que disseram foi: 'Desliguem os celulares', em pé com suas armas. Então desceram alguém do carro." Quando o viu, confirmou o pior: David estava morto.

Embora fale sobre o que aconteceu e sinta dor pela morte de seu filho, Juana - que tem outros cinco filhos - diz, por telefone, que não buscará justiça. "Sou uma mulher pobre, tenho que trabalhar para alimentar meus filhos, e penso que não haverá justiça, tenho medo e penso que poderia ser prejudicada".