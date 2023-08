Macron quer França inserida no Tratado de Cooperação Amazônica

(ANSA) - BRASILIA, 29 AGO - O presidente da França, Emmanuel Macron, manifestou sua intenção de inserir o país na Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), cujos membros realizaram uma cúpula no início de agosto em Belém, no Pará, convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Declaro solenemente que a França é candidata a participar da OTCA e desempenhar um papel integral nela, com uma representação que esteja estreitamente associada à Guiana Francesa", afirmou Macron durante um discurso na última segunda-feira (28) perante embaixadores franceses.