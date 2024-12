Quantas vezes Daniel Silveira foi preso? Entenda o vai e volta na Justiça

A Câmara dos Deputados manteve a prisão de Silveira. Cabia à Casa decidir se mantinha a custódia ou não. Foram 364 votos a favor, 130 contrários e 3 abstenções.

Moraes colocou Silveira em prisão domiciliar, em março daquele ano. O então deputado teve de usar tornozeleira eletrônica, deveria cumprir o mandato de casa, foi proibido de acessar redes sociais e receber visitas sem autorização judicial.

O ministro mandou prendê-lo de novo em junho de 2021. Silveira foi acusado de violar a tornozeleira eletrônica por mais de 30 vezes. Houve problemas com a carga do equipamento e com a área de inclusão, por exemplo.

Silveira foi solto em novembro daquele ano. O ministro do STF proibiu que o então deputado usasse as redes sociais e tivesse contato com outros investigados no inquérito das fake news.

Alexandre de Moraes determinou, em março de 2022, que Silveira voltasse a usar tornozeleira eletrônica. Na ocasião, o então deputado decidiu dormir na Câmara para não cumprir a decisão do ministro. O ministro impôs, então, uma multa, caso Silveira não colocasse o equipamento. O parlamentar desistiu e aceitou a tornozeleira.

Condenação veio no STF. Em abril de 2022, o Supremo condenou Silveira a oito anos e nove meses de prisão por incitar à tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes e por coação no curso do processo — quando o investigado usa violência ou ameaça para obter vantagem em um processo judicial. Também foi determinada a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos.