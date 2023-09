Verstappen vence GP da Itália e bate recorde; Ferrari é 3ª

A segunda posição ficou com Sergio Pérez, que completou a dobradinha da Red Bull após deixar ambos os pilotos da Ferrari para trás. Sainz e o monegasco Charles Leclerc disputaram a terceira colocação nas últimas voltas, mas o espanhol levou a melhor.

Já o quinto lugar ficou com George Russell, da Mercedes, seguido de seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, e de Alexander Albon, da Williams. A McLaren de Lando Norris ficou em oitavo, à frente de Fernando Alonso, da Aston Martin, e de Valtteri Bottas, da Alfa Romeo.

A corrida começou com mais de 20 minutos de atraso, depois que o carro do piloto Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, parou com problemas no motor antes mesmo de alinhar. Somente após o reboque chegar que o início da prova foi autorizado. No entanto, a disputa passou de 53 voltas para 51.

Sainz largou bem e conseguiu se segurar na ponta, mas sua liderança não durou muito. Na 15ª volta, Verstappen ultrapassou o piloto da Ferrari e dominou a disputa até o final.

A briga pelo pódio durou até as últimas voltas, e Pérez quase bateu em Leclerc na volta 31, quando o piloto da RBR ultrapassou o monegasco da escuderia italiana e assumiu o terceiro lugar. Na sequência, Sainz não aguentou a pressão e perdeu a vice-liderança para garantir a dobradinha da Red Bull.

"Foi uma corrida difícil, foi muito difícil manter os pilotos da Red Bull para trás e por isso coloquei muito estresse nos pneus", declarou Sainz, admitindo a "superioridade" da equipe adversária.