Lula diz que Putin não será preso se vier ao Brasil para G20

Já na conversa com o herdeiro saudita, os representantes da nação da península arábica indicaram que pretendem ampliar os investimentos no Brasil, principalmente nas áreas de petróleo e gás e fontes verdes.

"Segundo o presidente, o crescimento dos investimentos sauditas no Brasil é bem-vindo e pode ser importante no processo de transição para uma economia mais sustentável, com destaque para setores de alta tecnologia, como o desenvolvimento de motores híbridos e também em hidrogênio verde", explicou o Palácio do Planalto, em nota. (ANSA).

