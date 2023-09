Lula defende pesquisar petróleo na Foz do Amazonas

(ANSA) - BRASÍLIA, 11 SET - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender nesta segunda-feira (11) a exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas, durante coletiva de imprensa na Índia após participar da cúpula do G20.

"O Brasil não vai deixar de pesquisar a Margem Equatorial. Se encontrar a riqueza que se pressupõe que exista lá, aí é uma decisão de Estado se vai explorar ou não. Mas, veja, é uma exploração a 575 quilômetros da margem do Amazonas. Não é uma coisa vizinha do Amazonas", declarou o mandatário, em meio à controvérsia que opõe os ministérios do Meio Ambiente, de Marina Silva, e de Minas e Energia, de Alexandre Silveira.