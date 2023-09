Lula arriscaria impeachment se impedisse prisão de Putin

SÃO PAULO, 12 SET (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva arriscaria sofrer um processo de impeachment por crime de responsabilidade caso impedisse a execução de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin.

Em março passado, a Corte de Haia mandou prender o presidente russo devido a denúncias de deportação ilegal de crianças ucranianas. Por conta disso, Putin não pôde viajar à África do Sul para uma cúpula dos Brics, em agosto, o que abriu questionamentos sobre a presença do líder na reunião do G20 prevista para o Rio de Janeiro em novembro de 2024.