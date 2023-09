Atriz Sophia Loren passa bem após cirurgia no fêmur

ROMA, 25 SET (ANSA) - A atriz italiana Sophia Loren, de 89 anos, apresenta boas condições de saúde após ter passado por uma cirurgia no fêmur em função de uma queda sofrida no banheiro de sua casa em Genebra, na Suíça.

Uma fonte próxima à família contou à ANSA que conversou com a diva do cinema por telefone. "Posso falar que ela tinha uma voz boa e me disse: 'Viu o que eu aprontei?'", afirmou.