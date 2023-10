China critica veto dos EUA a resolução do Brasil para fim de guerra: 'Profunda decepção'

A China expressou sua "profunda decepção" pelo veto dos Estados Unidos à resolução sobre o conflito entre Israel e Hamas apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU.

O texto foi votado na última quarta-feira (18) e contou com amplo apoio - 12 votos de um total de 15 -, mas acabou barrado pelos EUA, que têm poder de veto, enquanto Reino Unido e Rússia se abstiveram.

"A China está profundamente decepcionada com a obstrução por parte dos Estados Unidos à adoção por parte do Conselho de Segurança de um projeto de resolução sobre a questão palestina", disse nesta quinta (19) a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Pequim, Mao Ning.