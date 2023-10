"Quem não quer o cessar-fogo perde credibilidade e compartilha a responsabilidade pela devastação", denunciou, num recado aos americanos.

As críticas também vieram do campo dos ativistas de direitos humanos.

"Mais uma vez, os EUA usaram de forma cínica seu poder de veto para impedir que o Conselho de Segurança da ONU atue em relação a Israel e Palestina em um momento de violência sem precedentes", afirmou a Human Rights Watch.

"Ao fazerem isso, vetaram demandas que eles mesmos insistem, com frequência, em outros contextos, quais sejam: que todas as partes cumpram a lei humanitária internacional e garantam que a ajuda humanitária vital e os serviços essenciais cheguem às pessoas que mais precisam", disse. "Eles também vetaram a condenação do ataque de 7 de outubro, realizado pelo Hamas, assim como a exigência de libertação dos reféns. Diante do impasse no Conselho, os países membros da ONU deveriam pedir à Assembleia Geral que tome medidas urgentes para proteger os civis e evitar atrocidades em grande escala", completou.

Membros do Conselho de Segurança da ONU se reuniram para votar resolução sobre Gaza Imagem: Bryan R. Smith / AFP

A crise ainda ficou clara quando, antes da votação do texto brasileiro, o Conselho de Segurança não chegou a um acordo sobre uma emenda apresentada pela Rússia e que pedia duas coisas: uma condenação aos ataques contra o hospital de Al Ahli e um apelo explícito por um cessar-fogo. O governo americano vetou os termos.