Brasil: Especialistas estimam superávit comercial em US$ 100 bi

Segundo um relatório da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), o superávit deve chegar a US$ 96,19 bilhões em 2023, com os 15 principais produtos exportados sendo commodities.

Soja, petróleo, minério de ferro, açúcar e milho representaram 46% das exportações do gigante latino-americano no ano passado.

A soja, sendo o principal produto em vendas ao exterior, registrou um crescimento de 27% em relação a 2022.

O Ministério da Indústria e Desenvolvimento informou que até 25 de dezembro o superávit foi de US$ 95,96 bilhões, ultrapassando o recorde anterior registrado em 2022, com US$ 61,5 bilhões.

"Tivemos um ano excepcional na balança comercial em 2023, marcado internamente por um desempenho agropecuário muito positivo que ajudou a compensar a queda nos preços", afirmou Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria.

Campos Neto disse ao jornal Valor Econômico que o superávit de 2023 deve ser de US$ 95 bilhões, e em 2024 será de US$75 bilhões. (ANSA).