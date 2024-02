Governo italiano fará novo encontro com agricultores

ROMA, 12 FEV (ANSA) - O subsecretário de Agricultura, Patrizio La Pietra, informou que o governo italiano realizará na próxima semana um novo encontro com as organizações agrícolas.

De acordo com o político, as conversas terão como objetivo identificar as cadeias de abastecimento que vão ser atribuídas durante as primeiras intervenções de apoio.

"Devemos também trabalhar em uma reforma orgânica do sistema de seguros, de modo a reduzir os custos das apólices para os agricultores, ampliar o número de segurados e apoiar os trabalhadores contra riscos catastróficos", disse La Pietra.