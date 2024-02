Israel critica italiano que pediu 'fim de genocídio' em Sanremo

SANREMO, 12 FEV (ANSA) - O embaixador de Israel na Itália, Alon Bar, criticou o Festival de Sanremo por ter permitido que um dos competidores, o rapper Ghali, pedisse o "fim do genocídio" na Faixa de Gaza durante a última noite do evento, que terminou no sábado (11).

"Acho vergonhoso que o palco do Festival de Sanremo tenha sido explorado para difundir o ódio e provocações de modo superficial e irresponsável", escreveu o diplomata no X (antigo Twitter).

"No massacre de 7 de outubro, entre as 1,2 mil vítimas havia mais de 360 jovens massacrados e violentados no Nova Music Festival. Outros 40 deles foram sequestrados e ainda estão nas mãos de terroristas", disse.