Técnico da Argentina convidará Messi para jogar Olimpíadas

CARACAS, 12 FEV (ANSA) - Após a classificação da Argentina para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, o técnico da seleção sub-23, Javier Mascherano, abriu as portas da equipe para o craque Lionel Messi, do Inter Miami.

O país derrotou o Brasil no Pré-Olímpico, eliminou o maior rival e garantiu sua vaga no futebol masculino das Olimpíadas de Paris. Com isso, o ex-jogador deixou claro que convidará Messi para disputar a competição.

"O mundo inteiro sabe que tipo de relação tenho com Messi e se ele quiser se juntar a nós será bem-vindo: as portas estão abertas. Como técnico, tenho a obrigação de convidá-lo", disse o treinador.