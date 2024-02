Embaixada do Brasil em Roma celebra 150 anos de imigração

ROMA, 21 FEV (ANSA) - Por Fabio Govoni - "Sonhadores que encontraram no Brasil sua nova pátria e, apesar das dificuldades, com a cabeça erguida e tenacidade, souberam sobreviver e reconstruir suas vidas sem jamais esquecer suas origens, com um bilhete só de ida": assim foram os imigrantes italianos que ao longo do tempo deram origem a uma das comunidades mais numerosas e ativas do Brasil, nas palavras do embaixador brasileiro na Itália, Renato Mosca de Souza, mestre de cerimônias no jantar de gala que hoje (21) à noite, nos salões do Palazzo Pamphili em Piazza Navona, sede da embaixada, deu início às comemorações dos 150 anos da imigração italiana para o grande país latino-americano.

Em 21 de fevereiro, celebra-se o Dia Nacional dos Imigrantes Italianos: data em que, em 1874, o veleiro Sofia chegou a Vitória, comandado pelo trentino Pietro Tabacchi, com o primeiro grupo de 34 italianos, quase todos vindos do Vêneto e do Trentino.

Hoje, a comunidade de origem italiana - excluindo os cerca de 700 mil italianos que vivem lá - é de cerca de 30 milhões e constitui quase 15% do total de aproximadamente 215 milhões de habitantes do Brasil: a maior comunidade da diáspora italiana no mundo.