Banco Central Europeu registra 1º prejuízo desde 2004

ROMA, 22 FEV (ANSA) - O Banco Central Europeu (BCE) registrou prejuízo em seu balanço anual pela primeira vez desde 2004, resultado devido ao aperto monetário promovido pela instituição em 2023 para conter a inflação na zona do euro.

De acordo com comunicado do BCE, o ano passado encerrou com perda de 1,3 bilhão de euros (R$ 7 bilhões), após a entidade ter utilizado 6,6 bilhões de euros (R$ 35,3 bilhões) de seu fundo para riscos financeiros.

Segundo a nota, a trajetória de alta nas taxas básicas de juros, interrompida apenas em outubro, após 10 aumentos consecutivos, provocou um incremento das despesas com a remuneração de passivos do BCE com taxas variáveis.