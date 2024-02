Biden xinga Putin em ato de campanha nos EUA

MOSCOU, 22 FEV (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, xingou seu homólogo russo, Vladimir Putin, durante um evento de arrecadação de fundos do Partido Democrata na Califórnia.

Em um breve discurso, o mandatário norte-americano usou as letras "SOB", abreviatura de "son of a bitch", que pode ser traduzido para o português como "filha da puta".

"Temos que lidar com um filho da puta maluco como aquele Putin e nos preocupar com a guerra nuclear, mas a verdadeira ameaça existencial à humanidade são as alterações climáticas", disse Biden.