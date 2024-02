UE: 'Rússia não dá sinal de querer cessar guerra na Ucrânia'

RIO DE JANEIRO, 22 FEV (ANSA) - "No momento, não vejo nenhum sinal russo de querer interromper a agressão à Ucrânia". A afirmação é do alto representante da União Europeia Josep Borrell, à margem do G20, para um grupo restrito de mídia internacional, incluindo a ANSA.

Fazendo um balanço dos dois dias de trabalho, o chefe da diplomacia europeia explicou ter denunciado aos ministros das Relações Exteriores "o uso feito pela Rússia de alimentos e energia como armas", destacando suas consequências econômicas ("aumento dos preços, da inflação e medidas dos bancos centrais que causaram uma desaceleração do crescimento, com problemas em todos os lugares, uma queda no emprego e menos comércio").

"O conflito na Ucrânia teve repercussões em todo o mundo.