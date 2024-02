Lula recebe Lavrov e confirma viagem à Rússia para Brics

(ANSA) - BRASILIA, 23 FEB - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na noite de quinta-feira (22), em Brasília, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que foi à capital federal após ter participado da reunião de chanceleres do G20.

Segundo comunicado do Palácio do Planalto, "Lavrov cumprimentou Lula pela organização da reunião de chanceleres no Rio de Janeiro e transmitiu mensagem do presidente Putin de apoio à presidência brasileira do grupo".

"O chanceler reforçou o convite para a Cúpula dos Brics, em outubro, na Rússia, e reiterou o apoio ao pleito do Brasil para ocupar assento permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas", acrescenta a nota.