Vice-premiê da Itália compara Berlusconi a Maradona

ROMA, 23 FEV (ANSA) - O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, comparou o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi com o ex-jogador argentino Diego Maradona.

Os comentários do vice-premiê do país foram feitos em um evento do partido conservador Força Itália (FI) em Roma.

"Não é fácil. Me sinto como um jogador da equipe de Maradona que precisará disputar a final da Champions League, mas o Maradona não está mais aqui. Só tenho uma opção para fazer o que Maradona fez: pedir ajuda ao elenco e aos torcedores. A equipe somos nós, os torcedores são os eleitores e Maradona é Berlusconi", explicou Tajani.