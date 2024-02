Donald Trump vence primárias republicanas da Carolina do Sul

NOVA YORK, 25 FEV (ANSA) - O ex-presidente americano Donald Trump venceu, com ampla margem, as primárias republicanas realizadas neste sábado (24) na Carolina do Sul, derrotando a adversária Nikki Haley, que foi governadora do estado por dois mandatos.

Com uma diferença de 20 pontos percentuais, Trump angariou os 29 delegados da Carolina do Sul dados ao vencedor, além de nove dos 21 distribuídos conforme as vitórias em cada colégio eleitoral.

Ele também já venceu as quatro primárias anteriores (Iowa, New Hampshire, Nevada e Ilhas Virgens), e soma 107 delegados, enquanto Haley tem 17. São necessários 1215 para conquistar definitivamente a nomeação.