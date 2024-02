Sobrevivente de queda de teleférico na Itália é indenizado

TURIM, 26 FEV (ANSA) - O pequeno Eitan Biran, único sobrevivente da queda de um teleférico na Itália, receberá mais de três milhões de euros de indenização em virtude da tragédia que matou 14 pessoas em 2021.

Na oportunidade, uma cabine do teleférico de Stresa-Mottarone, perto de Turim, despencou em alta velocidade após o rompimento de um cabo de tração e se chocou contra uma corre, caindo em seguida de uma altura de 20 metros.

Com a decisão, o advogado do jovem israelense vai retirar a ação para que ele seja um demandante civil no julgamento criminal do caso na segunda audiência em Verbania, que ocorrerá na próxima terça-feira (27).