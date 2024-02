G20 no Brasil lança novos esforços para tributar super-ricos

O mesmo relatório destaca que cerca de 75% dos milionários do G20 são a favor de uma maior tributação sobre a riqueza, e mais de 50% consideram que concentrações extremas representam "uma ameaça à democracia".

Mas a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza - uma prioridade cara ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - também prevê uma proposta que se baseia em três pilares: um fundo de US$ 79 bilhões por ano (em linha com as projeções do Banco Mundial para um impacto significativo); além do chamado "swap de dívida", com a troca de dívidas por investimentos nos países mais pobres, e melhores condições de acesso ao crédito e a financiamentos.

E ainda que o fórum "não seja executivo", alerta um negociador da presidência, "o consenso alcançado nesta mesa", a única que reúne o Ocidente e o Sul Global, pode, no entanto, ser implementado por meio de políticas nacionais e organismos multilaterais.

Por outro lado, alerta a ministra brasileira do Meio Ambiente, Marina Silva, "há um enorme risco de instabilidade geopolítica e inflação global decorrente da escassez de alimentos a preços acessíveis para os mais pobres do mundo. Um risco causado pelas mudanças climáticas, a ser resolvido o mais rápido possível".

Na véspera do evento, que começa amanhã (28) em São Paulo - com a participação do ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, e do governador do Banco Central da Itália, Fabio Panetta -, continua a negociação sobre o comunicado final - no centro de pressões cruzadas.

"Será mais breve do que o habitual", explicam fontes familiares com a questão, dizendo que o texto deixará de lado a geopolítica, para evitar divisões, fazendo apenas uma referência genérica aos riscos decorrentes de conflitos e fragmentação global.