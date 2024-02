TIM Brasil anuncia recorde de velocidade em teste de 5.5G no Rio

RIO DE JANEIRO, 27 FEV (ANSA) - A TIM Brasil anunciou nesta terça-feira (27) que quebrou o recorde de velocidade das Américas em testes do 5.5G, atingindo, em seu laboratório no Rio de Janeiro, uma taxa de transferência de dados de 11,6 Gbps.

A rede, também chamada de 5G Advanced, é uma nova fase da quinta geração de telefonia celular, que viabiliza velocidades 10 vezes maiores que as atingidas atualmente.

"A operadora foi a primeira no Brasil a ativar o 5G Stand Alone, a primeira a alcançar a maior velocidade com o 5G e agora fomos os primeiros a chegar com 5G Advanced. Somos líderes e damos mais este passo rumo a uma melhor qualidade do serviço e eficiência", disse o CTO da TIM Brasil, Marco Di Costanzo.