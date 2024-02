Presidente francês promete nadar no rio Sena antes de Olimpíadas

O convite foi realizado no início de fevereiro por Anne Hidalgo, prefeita de Paris, que se comprometeu a mergulhar no Sena, em frente ao Hotel de Ville, pouco antes da cerimônia de abertura do megaevento esportivo.

"Será um belo mergulho, cheio de simbolismos. Caso Macron quiser vir, ele será obviamente bem-vindo", afirmou a política.

O Sena receberá as provas de triatlo e natação. As competições em águas abertas começarão na ponte central Alexandre III.

Desde 2016, a França investiu por volta de 1,4 bilhão de euros para tornar possível que o Sena e o Marna possam receber provas dos Jogos de 2024.

Faltando cinco meses para as Olimpíadas, Macron inaugurou a vila olímpica de Saint-Denis. O espaço vai acolher cerca de 14,5 mil atletas e é composto por 82 edifícios, três mil apartamentos e 7,2 mil quartos. (ANSA).