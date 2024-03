Inflação se mantém estável na Itália em fevereiro

ROMA, 1 MAR (ANSA) - A inflação na Itália se manteve estável em fevereiro, após uma aceleração em janeiro, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira (1º) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

De acordo com o órgão, o Índice de Preços de Consumo para a Coletividade (NIC) fechou o segundo mês do ano com alta de 0,3% na comparação com janeiro e de 0,8% em relação a igual período do ano passado.

No mês anterior, a inflação também havia registrado crescimento de 0,8% na comparação anual e de 0,3% sobre dezembro.