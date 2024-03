Brasil elogia medidas adotadas pela Itália contra dengue

O Brasil, com mais de um milhão de casos, é o país no epicentro do vírus. "Segundo a OMS, com as mudanças climáticas muitos vírus conseguirão se adaptar a novos ambientes, por isso devemos ter cuidado, como faz a Itália, com o mosquito Aedes aegypti, que, se proliferar, começaria a gerar infecções a partir de casos importados", acrescentou Maciel.

A secretária lembrou ainda que "o Brasil também havia erradicado a dengue ao eliminar o responsável por sua disseminação. Mas o mosquito voltou na década de 1980, trazendo a doença novamente".

Maciel destacou que a causa do aumento da incidência no país também está ligada às mudanças climáticas. Na verdade, a passagem do El Niño criou as condições para a proliferação do Aedes aegypti.

O Brasil, que enfrenta a pior crise epidêmica dos últimos anos, já registrou 1.038.475 casos confirmados - 400% a mais que em 2023 -, enquanto 258 mortes foram confirmadas.

No entanto, segundo o ministério brasileiro, o momento "atípico" não se traduz na necessidade de decretar estado de emergência sanitária. "Temos muitos casos mais graves, mas a letalidade é de 0,02%, inferior ao limite de 5% da OMS e muito inferior aos 10% que registramos em 2016", justificou ela.

"Isso porque o aumento era esperado e estávamos nos preparando desde o ano passado. Só não esperávamos uma antecipação do pico de infecções, que normalmente ocorre no final de março", continuou.