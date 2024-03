Houthis fazem 1º ataque contra navio da Itália no Mar Vermelho

ROMA, 3 MAR (ANSA) - O governo da premiê Giorgia Meloni relatou que o destroier Duilio da Marinha da Itália abateu no último sábado (2) um drone que se dirigia ao navio no Mar Vermelho, lançado por rebeldes do grupo rebelde Houthi, apoiado pelo Irã no Iêmen.

Segundo as autoridades italianas, o drone lançado do Iêmen voou em direção ao Duilio, que imediatamente disparou o alarme a bordo e ativou os sistemas de autodefesa. O equipamento foi abatido a seis quilômetros do barco.

O navio militar, presente na zona desde o início de fevereiro, substituiu a fragata Martinengo que há três semanas recebeu o comando de outra operação europeia.