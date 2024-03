Suposta espionagem contra políticos e famosos choca Itália

A lista ainda inclui a viúva de Silvio Berlusconi, Marta Fascina; o presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina; o craque Cristiano Ronaldo; o técnico Massimiliano Allegri; e o rapper Fedez.

Striano teria entrado milhares de vezes nos ficheiros sem autorização e sem quem houvesse qualquer tipo de investigação em andamento que justificasse os acessos em busca de informações sensíveis desde 2018.

A investigação teve início há cerca de um ano na sequência de uma denúncia do ministro da Defesa pela publicação de um documento sobre a sua situação fiscal em um jornal italiano.

No entanto, atualmente não há provas nos documentos de que tenham sido criados dossiês sobre as figuras institucionais, políticos ou celebridades, o que leva a acreditar que as informações foram utilizadas.

Para o líder do grupo Força Itália (FI) no Senado, Maurizio Gasparri , é necessária "uma inspeção minuciosa" da promotoria antimáfia. "Vamos falar sobre isso no Parlamento porque o assunto não pode acabar aqui", destacou.

Neste domingo (3), o procurador-chefe de Perugia, Raffaele Cantone, e o promotor nacional antimáfia, Giovanni Melillo, pediram que o caso seja reportado ao chefe de duas comissões parlamentares.