Diplomata brasileiro morre durante missão em Ruanda

O diplomata brasileiro Daniel Machado da Fonseca, coordenador da força-tarefa do Clima no G20, morreu neste domingo (3) em Ruanda, onde iria participar do encontro do Conselho do Fundo Verde para o Clima.

Fonseca, de 45 anos, que liderava a delegação brasileira em Kigali, foi vítima de um infarto.

A reunião da força-tarefa do clima no G20 que ocorreria entre esta segunda (4) e terça-feira (5) foi cancelada.