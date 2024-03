Itália relembra sequestro e morte de ex-premiê Aldo Moro

"Servidores do Estado que deram suas vidas para defender nossa democracia, nossa República e suas Instituições. A eles e a todas as vítimas dessa dramática temporada de nossa história, vai a nossa emocionada lembrança e nossa profunda gratidão", acrescentou.

"Cabe a todos nós o dever de lembrar e honrar seu sacrifício, para que aqueles anos sombrios nunca retornem", concluiu a premiê.

"É nosso dever não esquecer, é nossa tarefa transmitir a dor que o terrorismo e os Anos de Chumbo provocaram, mas também a força com que nossa nação soube reagir. Em meu nome pessoal e do Senado da República, expresso minha solidariedade aos familiares das vítimas", lamentou o presidente do Senado, Ignazio La Russa.

O ex-premiê era o líder da democracia cristã e um dos maiores expoentes da política italiana naqueles anos. Sua morte é alvo de várias teorias, especialmente pelo fato de o governo daquela época ter se negado a negociar com os sequestradores para libertá-lo.

Sua morte ocorreu no momento em que Moro, de orientação de centro-esquerda, havia proposto uma aproximação ao Partido Comunista Italiano.

O corpo do ex-premiê foi encontrado com 10 marcas de tiros em um carro vermelho na via Caetani, em Roma, próximo à sede do partido Democracia Cristã. (ANSA).