Confira como a Páscoa é celebrada em diferentes religiões

Já para as testemunhas de Jeová, a data é importante, mas não há comemorações especiais. O budismo também não celebra a Páscoa. A doutrina tem suas próprias festas e as mais celebradas são as que fazem referência ao nascimento de Buda.

Os muçulmanos também não festejam a Páscoa, já que as cerimônias mais importante do islamismo é o Ramadã: um mês de jejum, em que se celebra a primeira revelação feita por Deus a Maomé, e a peregrinação a Meca.

Apesar das raízes do Cristianismo e do Islamismo terem as mesmas origens, tendo como profetas Abraão, Noé e Moisés, os destinos históricos são diferentes. Para a crença islâmica, profeta é um ser sagrado com a missão de trazer a palavra de Deus, e por tal motivo, nunca poderia ser crucificado.

Para eles, a Páscoa significa a renovação da fé. Os espíritas, apesar de não comemorarem as datas celebradas por outras religiões e doutrinas, respeitam as manifestações religiosas de todas as igrejas cristãs.

Por sua vez, os evangélicos, como todos os cristãos tradicionais, dão grande importância para a Semana Santa e Páscoa. Durante a sexta-feira santa acontece um culto especial, chamado "Cantata", onde há apresentações de teatro, música e dança. Já no domingo de Páscoa há o culto da ressurreição.

